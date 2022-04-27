Недозахисник зрадив Україну ще у 2014 році

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що зрадник вступив до лав Збройних сил Росії у 2014 році, зрадивши присязі на вірність Україні. Тепер його взяли в полон на Миколаївщині.

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Встановлено, що колишній український військовослужбовець у 2014 році зрадив присязі, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини із півострова та вступив на службу до збройних сил держави-агресора,

– йдеться у повідомленні.

Повернувся в Україну уже з окупантами

Через 8 років – 25 лютого 2022 року колишній захисник повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які ввійшли в м. Нова Каховка Херсонської області.

Окрім засудженого, захисники взяли у полон ще двох колишніх українських військових.

Троє зрадників отримають покарання

Усі троє були у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Росії. Бригада зазнала поразки від українських десантників у Миколаївській області.

Суд щодо другого колишнього військовослужбовця ЗСУ триває. Судовий розгляд щодо третього зрадника ще не призначили.

Нагадаємо, Володимир Зеленський схвалив рішення щодо "антигероїв" – тих, хто зрадив Україну. Поступово їх усіх покарають. Серед таких "антигероїв" – екссбушники Андрій Наумов та Сергій Криворучко.

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