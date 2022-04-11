Россияне постепенно начинают понимать масштаб потерь своей армии в войне против Украины. Эпитафий в СМИ и социальных сетях гораздо больше, чем отчитываются о погибших российские власти.

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"Доставка" в Татарстан

Как сообщил журналист Роман Цымбалюк, вчера, 10 апреля, в Республику Татарстан были привезены тела погибших в войне с Украиной военных. 28 мертвых оккупантов похоронят в ближайшее время.

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