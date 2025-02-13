Это поможет обезопасить морскую отрасль от сотрудничества с агрессором, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Смотрите также Уничтожение "Москвы" и освобождение Змеиного: что такое DELTA и как жжет технику России на миллиарды

Что известно об идентификации капитанов и судов теневого флота

Так, в опубликованный список, среди прочего, вошли суда, которые перевозили подсанкционную российскую нефть из Арктики и обслуживали проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Сахалин-3", "Приразломное", "Новый Порт".

Всего на портале опубликованы данные уже 89 капитанов, часть из которых находится под санкциями. Ведь именно капитаны главные на судне и имеют полную власть над ним.

Они владеют информацией о владельцах теневых танкеров и их техническое состояние, о грузе судна и его стоимости. Вопреки международным правилам, отраслевым стандартам, установленным санкционным ограничениям именно эти капитаны прибегают к обманчивым и высокорискованным практикам,

– указывают в ГУР.

В частности, такие капитаны подключают и манипулируют системой AIS или LRIT, используют спуфинг, вносят недостоверные сведения в маршрутные журналы, осуществляют STS передачи.

Таким образом действия капитанов помогают россиянам обходить санкции в отношении энергоресурсов и создают угрозу экологической катастрофы для почти каждой страны мира, в том числе и для тех, кто считает Россию своим партнером.

"Они могут отказаться от совершения нелегальных действий, но выбирают соучастие. Морская отрасль в целом и крюинговые компании в частности могут это остановить. Капитаны, которые согласились командовать теневым флотом РФ, должны потерять возможность работать на судах в будущем, а к крюинговым компаниям, способствующих их трудоустройству, должны применяться санкции", – отмечают в ГУР.