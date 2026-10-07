В результате удара 100 человек пострадали. Об этом президент Украины сообщил в вечернем обращении.

Что сказал Зеленский?

В среду, 7 октября, страна-агрессор нанесла удар по городу Прилуки на Черниговщине. Вражеская ракета Х-101 попала прямо в пятиэтажку. Спасатели весь день разбирали завалы, из-под которых извлекли тела 19 погибших.

Среди жертв этого жестокого удара пять маленьких детей. Всего во время этого массированного комбинированного обстрела Украины погибли 25 человек, а еще 100 получили ранения. Россияне выпустили много баллистики, крылатых ракет и ударных дронов по украинским городам.

Такой "подарок" Путин сделал себе на день рождения. Убийство детей, убийство людей,

– написал президент.

Он добавил, что отсутствие жесткой реакции мировых лидеров и разговора о снятии санкций с российских олигархов только нормализуют войну. Глава государства отметил, что Россия и дальше желает двигаться по пути эскалации.

Война – это его природа, его идеология. И это проблема не только Украины, не только наша, не только наших людей и наших детей. Это проблема всех в Европе и в западном мире,

– подчеркнул Зеленский.

Последствия атаки на Прилуки Местные жители рассказывают ужасные подробности трагедии в Прилуках. В одной из квартир на пятом этаже погибла почти вся семья: 58-летняя бабушка, ее 37-летняя дочь и годовалый внук. Выжить удалось только старшей девочке, которая в момент взрыва находилась в другой комнате.

Известно, что среди убитых детей в городе – трое мальчиков, которым было всего по одному году, и восьмилетний школьник. Из-за этой страшной потери в Прилуках объявили трехдневный траур.