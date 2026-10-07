Внаслідок удару 100 людей постраждали. Про це президент України розповів у вечірньому зверненні.

Що сказав Зеленський?

У середу, 7 жовтня, країна-агресорка завдала удару по місту Прилуки на Чернігівщині. Ворожа ракета Х-101 влучила прямо у п'ятиповерхівку. Рятувальники весь день розбирали завали, з-під яких дістали тіла 19 загиблих. Серед жертв цього жорстокого удару 5 маленьких дітей.

Загалом під час цього масованого комбінованого обстрілу України загинули 25 людей, а ще 100 зазнали поранень. Росіяни випустили багато балістики, крилатих ракет та ударних дронів по українських містах.

Такий "подарунок" Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, вбивство людей

– написав президент.

Він додав, що відсутність жорсткої реакції світових лідерів та розмови про зняття санкцій з російських олігархів лише нормалізують війну. Очільник держави зазначив, що Росія й далі бажає рухатись шляхом ескалації.

Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей і наших дітей. Це проблема всіх в Європі і в західному світі,

– наголосив Зеленський.

Наслідки атаки на Прилуки

Місцеві жителі розповідають страшні подробиці трагедії в Прилуках. В одній із квартир на п'ятому поверсі загинула майже вся сім'я: 58-річна бабуся, її 37-річна донька та однорічний онук. Вижити вдалося лише старшій дівчинці, яка в момент вибуху перебувала в іншій кімнаті.

Відомо, що серед вбитих дітей у місті – троє хлопчиків, яким було лише по одному року, та восьмирічний школяр. Через цю страшну втрату в Прилуках оголосили триденну жалобу.