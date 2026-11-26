Об этом сообщил начальник ГУНП в Запорожской области Артем Кисько.

Adv

популярные видео

Кто погиб в результате российского удара?

Трое правоохранителей погибли на месте удара. За жизнь их руководителя врачи боролись более суток, однако спасти его не удалось.

Среди погибших – четверо сотрудников следственного подразделения полиции Запорожской области:

Руслан Сироух, подполковник полиции, 40 лет. Он посвятил правоохранительной работе более 23 лет. Был не просто руководителем своего подразделения, а настоящей опорой коллектива. У него остались жена, двое сыновей и мать.

Екатерина Резникова, майор полиции, 36 лет. Она проработала в правоохранительных органах 19 лет. Без мамы осталась семилетняя дочь.

Оксана Рысей, капитан полиции, 32 года. Более 13 лет служила украинскому народу и работала старшим следователем по особо важным делам. У нее остались девятилетний сын, родители и старшая сестра.

Евгений Смыков, капитан полиции, 38 лет. Он посвятил службе в правоохранительных органах 12 лет. У погибшего остались 12-летний сын, родители и брат.

Реклама

В полиции подчеркнули, что погибших объединяла общая цель – раскрывать самые тяжкие преступления, восстанавливать справедливость и помогать людям.

По словам начальника областной полиции, только в течение этого месяца правоохранители потеряли десять коллег. Он подчеркнул, что они погибли не на линии боевого столкновения, а при исполнении служебных обязанностей.

Артем Кисько отметил, что из-за российских атак граница безопасности между фронтом и тылом фактически стерлась, а полицейские ежедневно работают в условиях риска, защищая и спасая людей.

Напомним, 2 ноября в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха в Запорожской области погибли четверо полицейских. Правоохранители помогали местным жителям добраться до укрытия, когда россияне нанесли повторный удар по подземной школе, где укрывались люди.