В результате российского удара погибли четверо полицейских / Национальная полиция Украины (иллюстративное фото)
В Запорожской области в результате российской атаки погибли четверо полицейских. Все они были следователями отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления областной полиции и в момент атаки находились на службе.
Об этом сообщил начальник ГУНП в Запорожской области Артем Кисько.
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Кто погиб в результате российского удара?
Трое правоохранителей погибли на месте удара. За жизнь их руководителя врачи боролись более суток, однако спасти его не удалось.
Среди погибших – четверо сотрудников следственного подразделения полиции Запорожской области:
Руслан Сироух, подполковник полиции, 40 лет. Он посвятил правоохранительной работе более 23 лет. Был не просто руководителем своего подразделения, а настоящей опорой коллектива. У него остались жена, двое сыновей и мать.
Екатерина Резникова, майор полиции, 36 лет. Она проработала в правоохранительных органах 19 лет. Без мамы осталась семилетняя дочь.
Оксана Рысей, капитан полиции, 32 года. Более 13 лет служила украинскому народу и работала старшим следователем по особо важным делам. У нее остались девятилетний сын, родители и старшая сестра.
Евгений Смыков, капитан полиции, 38 лет. Он посвятил службе в правоохранительных органах 12 лет. У погибшего остались 12-летний сын, родители и брат.
В полиции подчеркнули, что погибших объединяла общая цель – раскрывать самые тяжкие преступления, восстанавливать справедливость и помогать людям.
По словам начальника областной полиции, только в течение этого месяца правоохранители потеряли десять коллег. Он подчеркнул, что они погибли не на линии боевого столкновения, а при исполнении служебных обязанностей.
Артем Кисько отметил, что из-за российских атак граница безопасности между фронтом и тылом фактически стерлась, а полицейские ежедневно работают в условиях риска, защищая и спасая людей.
Напомним, 2 ноября в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха в Запорожской области погибли четверо полицейских. Правоохранители помогали местным жителям добраться до укрытия, когда россияне нанесли повторный удар по подземной школе, где укрывались люди.
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