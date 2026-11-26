Про це повідомив начальник ГУНП у Запорізькій області Артем Кисько.

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Хто загинув унаслідок російського удару?

Троє правоохоронців загинули на місці удару. За життя їхнього керівника лікарі боролися понад добу, однак врятувати його не вдалося.

Серед загиблих – четверо співробітників слідчого підрозділу поліції Запорізької області:

Руслан Сіроух, підполковник поліції, 40 років. Він присвятив правоохоронній роботі понад 23 роки.Був не просто керівником свого підрозділу, а справжньою опорою колективу. У нього залишилися дружина, двоє синів і мати.



Катерина Рєзнікова, майор поліції, 36 років. Вона пропрацювала у правоохоронних органах 19 років. Без мами залишилася семирічна донька.



Оксана Рисей, капітан поліції, 32 роки. Понад 13 років служила українському народові та працювала старшою слідчою в особливо важливих справах. У неї залишилися дев'ятирічний син, батьки та старша сестра.



Євген Смиков, капітан поліції, 38 років. Він присвятив службі в правоохоронних органах 12 років. У загиблого залишилися 12-річний син, батьки та брат.

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Загиблі поліцейські в Запоріжжі / Фото Національна Поліція

У поліції наголосили, що загиблих об'єднувала спільна мета – розкривати найтяжчі злочини, відновлювати справедливість і допомагати людям.

За словами начальника обласної поліції, лише протягом цього місяця правоохоронці втратили десятьох колег. Він наголосив, що вони загинули не на лінії бойового зіткнення, а під час виконання службових обов'язків.

Артем Кисько зазначив, що через російські атаки межа безпеки між фронтом і тилом фактично стерлася, а поліцейські щодня працюють в умовах ризику, захищаючи та рятуючи людей.

Нагадаємо, 2 листопада внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха на Запоріжжі загинули четверо поліцейських. Правоохоронці допомагали місцевим жителям дістатися укриття, коли росіяни завдали повторного удару по підземній школі, де ховалися люди.