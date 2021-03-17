Вблизи Краснополья на Сумщине, 16 марта пограничники заметили вертолет, прилетевший из России. На украинскую территорию он залетел на 50 метров. ГПСУ обратилась с требованием объяснений к российской стороне. Ответ никого не удивил: Россия говорит, что никаких нарушений не было.

В Госпогранслужбе отметили, что такой риторикой россиян не удивлены. Ведь Москва привыкла отрицать и не признавать допущенные нарушения. Прикрываются обычно "безосновательными фактами".

Ранее Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины на Сумщине: видео

Россияне ссылаются на данные неизвестных устройств

В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не предоставляя никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля",

– говорят в ГПСУ.

Пограничники отметили, что о факте нарушения воздушного пространства Украины сообщили все профильные министерства и ведомства.

Что известно об инциденте с российским вертолетом:

Сумские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Украины визуально.

Вертолет, прилетевший из России, залетел на украинскую территорию на 50 метров. Сразу после этого двинулся в обратном направлении.

ГПСУ обратилась к российской стороне с требованием предоставить разъяснения о нарушениях.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что вертолет был на этом участке границы. Однако 50 метров – очень незначительное расстояние, поэтому трудно зафиксировать факт нарушения.

Смотрите видео с российским вертолетом: