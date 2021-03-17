Поблизу Краснопілля, що на Сумщині, 16 березня прикордонники помітили вертоліт, що прилетів з Росії. На українську територію він залетів на 50 метрів. ДПСУ звернулась з вимогою пояснень до російської сторони. Відповідь нікого не здивувала: Росія каже, що жодних порушень не було.

В Держприкордонслужбі зауважили, що такою риторикою росіян не здивовані. Адже Москва звикла заперечувати та не визнавати допущені порушення. Прикриваються зазвичай "безпідставними фактами".

Раніше Російський вертоліт порушив повітряний простір України на Сумщині: відео

Росіяни посилаються на дані невідомих приладів

У своїй відповіді російські прикордонники намагаються стверджувати, що авіація застосовувалася вздовж їхнього кордону і факт порушення не визнають. При цьому, не надаючи жодних підтверджень, вони посилаються на показання незрозумілих "приладів об'єктивного контролю",

– кажуть у ДПСУ.

Прикордонники наголосили, що про факт порушення повітряного простору України повідомили усі профільні міністерства та відомства.

Що відомо про інцидент з російським гелікоптером:

Сумські прикордонники зафіксували порушення повітряного простору України візуально.

Вертоліт, що прилетів з Росії, залетів на українську територію на 50 метрів. Одразу після цього рушив у зворотному напрямку.

ДПСУ звернулась до російської сторони з вимогою надати роз'яснення про порушення.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що гвинтокрил був на цій ділянці кордону. Проте 50 метрів – дуже незначна відстань, отож важко зафіксувати факт порушення.

Дивіться відео з російським гелікоптером: