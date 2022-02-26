Об этом свидетельствуют видео с задержанными оккупантами. Материалы появляются на фейсбуке на странице Сухопутных войск вооруженных сил Украины, а также телеграмм-канале "Реальная Война".

Читайте также Подтвердили, что заходили на разведку: появилось видео допроса пленных российских разведчиков

Задержанный оккупант, представившийся старшим сержантом из Московской части, войск связи, рассказал о приказе довести бензовозы в Березовку (Ахтырский район).

"Людей не хватает, отправляют военных по контракту", – сказал один из боевиков.

Российские оккупанты сдаются в плен (18+):