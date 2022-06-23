О том, что военный Шишимарин подал апелляцию на пожизненное заключение, сообщил его адвокат Виктор Овсянников.

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Ранее Вадим Шишимарин признал свою вину в Соломенском районном суде Киева и признался, что убил безоружного жителя Сумской области.

Теперь же адвокат Шишимарина сообщил, что военнослужащий подал апелляцию в суд.

На прошлой неделе подали аппеллицей. Больше не комментирую,

– сказал адвокат Овсянников.

Заключение Шишимарина: что известно

Вадим Шишимарин – 21-летний сержант армии России, командир отделения в четвертой танковой Кантемировской дивизии Московской области. Родом из Сибири, Иркутской области.

По словам прокурора Ирины Венедиктовой, Шишимарин будет первым россиянином, которого будут судить за нарушение законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.

Он 28 февраля из автомата расстрелял жителя Чупаховки 62-летнего Александра Шелипова. Мужчина возвращался домой, разговаривая по телефону. Это и испугало оккупанта, так что ему не пришло ничего лучшего в голову, чем убить безоружного гражданского.

Сам суд над Шишимарин начался 13 мая. Тогда было принято решение провести публичное судебное заседание 18 мая. Во время заседания оккупант свою вину признал. При этом, по словам преступника, прапорщик Кафуров отдал приказ Шишимарину стрелять, а он якобы отказался. Однако после угрозы еще одного военнослужащего, который был рядом, Шишимарин выстрелил короткой очередью.

Впоследствии жена убитого мужчины высказала требования. Она стремилась либо обменять Шишимарина на защитников Мариуполя, либо усадить его до пожизненного заключения.

В прокуратуре женщину поддержали. Поэтому сторона обвинения также выступила за пожизненное для российского военного, грубо нарушившего законы и обычаи войны.

22 мая Шишимарин признал свою вину в убийстве жителя Сумской области. В то же время оккупант ранее заявлял, что готов давать показания по делу и попросил прощения у жены убитого.

Российский военный Вадим Шишимарин 23 мая приговорен к пожизненному заключению.

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