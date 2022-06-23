Об этом рассказали источники 24 канала в разведке. По их данным, мужчин в возрасте от 18 до 60 задерживали прямо на улицах и везли в оккупированный Луганск.

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Подобные инциденты фиксировали в Краснодоне и Ровеньках. В разведке объяснили, что фактическим похищением людей занимались кадровые русские военные. От масштабных мобилизационных рейдов не удавалось избежать даже тем мужчинам, кто имел справку о непригодности к военной службе.

Мужчин пытали

Чтобы "уговорить" жителей оккупированной Луганщины брать в руки оружие и воевать против Украины, россияне пытали их. В частности бросали в подвалы, избивали и уже через 2 суток получали от всех мобилизованных "согласие" стать "добровольцами".

Можно констатировать, что на оккупированных территориях усиливают мобилизационные меры, а во избежание бунтов не сразу бросают на фронт, а сначала бьют,

– сообщили источники в разведке.

Добавим, что, по данным разведчиков, мобилизация в квазиреспублике "ЛНР" временно остановилась. Но продолжалось это затишье всего 1,5 недели. Сейчас волна мобилизации снова началась.

Мобилизация в России: что известно

В самой России всеобщую мобилизацию, о которой все говорят еще с начала полномасштабного вторжения, до сих пор так и не объявили. В то же время, как рассказал военный эксперт Александр Мусиенко, в стране-убийце продолжается частичная скрытая мобилизация , несмотря на то, что общая публично так и не объявлена.

По мнению военного эксперта, в той или иной степени мобилизация продолжается и, конечно, не в полную силу. В России пытаются определить количество "пушечного мяса" и думают о резервистах.

В Кремле придумывают сценарии, каким образом можно привлекать резервистов. Даже через сайты по поиску работы предлагают службу по контракту и зарплату. Хедхантеры пытаются кого-то найти (на войну – 24 канала),

– отметил Мусиенко.

Обратите внимание! С 24 февраля ВСУ удалось ликвидировать 34 430 кафиров. Только в сутки наши защитники уничтожили 200 врагов. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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