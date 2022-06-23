Про це розповіли джерела 24 каналу у розвідці. За їхніми даними, чоловіків віком від 18 до 60 затримували просто на вулицях та везли до окупованого Луганська.

Важливо Окупанти влаштовують витоки газу в багатоповерхівках Луганська, щоб провести мобілізацію

Такі інциденти фіксували у Краснодоні та Ровеньках. У розвідці пояснили, що фактичним викраденням людей займалися кадрові російські військові. Від масштабних мобілізаційних рейдів не вдавалося уникнути навіть тим, чоловікам, хто мав довідку про непридатність до військової служби.

Чоловіків катували

Аби "вмовити" мешканців окупованої Луганщини брати до рук зброю та воювати проти України, росіяни катували їх. Зокрема кидали у підвали, били й вже за 2 доби отримували від всіх мобілізованих "згоду" стати "добровольцями".

Можна констатувати, що на окупованих територіях посилюють мобілізаційні заходи, а для уникнення бунтів не одразу кидають на фронт, а спочатку б'ють,

– повідомили джерела у розвідці.

Додамо, що, за даними розвідників, мобілізація у квазіреспубліці "ЛНР" тимчасово зупинилася. Але тривало це затишшя лише 1,5 тижня. Зараз хвиля мобілізації знов почалася.

Мобілізація у Росії: що відомо

У самій Росії загальну мобілізацію, про яку всі говорять ще з початку повномасштабного вторгнення, досі так і не оголосили. Натомість, як розповів військовий експерт Олександр Мусієнко, у країні-вбивці триває часткова прихована мобілізація, попри те, що загальна публічно так і не оголошена.

На думку військового експерта, тією чи іншою мірою мобілізація триває і, звісно ж, не на повну силу. У Росії намагаються визначити кількість "гарматного м'яса" та думають над резервістами.

У Кремлі придумують сценарії, в який спосіб можливо залучати резервістів. Навіть через сайти з пошуку роботи пропонують службу за контрактом та зарплату. Хедхантери намагаються когось знайти (на війну – 24 канал),

– зазначив Мусієнко.

Зверніть увагу! З 24 лютого ЗСУ вдалось ліквідувати 34 430 окупантів. Лише за добу наші оборонці знищили 200 ворогів. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Росіяни підтягують останні резерви на Луганщину, ЗСУ найближчим часом зупинять їх: дивіться відео