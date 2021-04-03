Российский военный спутник "Космос-2525" взорвался над Тихим океаном. Информацию об этом обнародовали в США, тем временем Россия молчит.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что еще 1 апреля спутник вошел в земную атмосферу. Заметьте Россия может остаться без космического туризма: создание частного космодрома остановлено Разрушение "Космоса-2525" состоялось над южной частью Тихого океана. В Министерстве обороны России инцидент пока не прокомментировали. Что известно о спутнике "Космос-2525" Спутник "Космос-2525" запустили еще в 2018 году.

На орбиту спутник вывела ракета-носитель "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк.

В тот же день его выпустили на целевую орбиту.

Кроме того, "Космос-2525" приняли на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России.

В открытых данных говорится, что "Космос-2525" – это экспериментальный малый космический аппарат.

Его назначением было дистанционное зондирование Земли. Ко вниманию! В Министерстве обороны России не обнародовали никаких данных о назначении спутнике "Космоса-2525", который в начале апреля сгорел в атмосфере.