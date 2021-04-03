Минобороны молчит: российский военный спутник взорвался над Тихим океаном
Российский военный спутник "Космос-2525" взорвался над Тихим океаном. Информацию об этом обнародовали в США, тем временем Россия молчит.
Источник:NORAD
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что еще 1 апреля спутник вошел в земную атмосферу.
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Разрушение "Космоса-2525" состоялось над южной частью Тихого океана.
В Министерстве обороны России инцидент пока не прокомментировали.
Что известно о спутнике "Космос-2525"
- Спутник "Космос-2525" запустили еще в 2018 году.
- На орбиту спутник вывела ракета-носитель "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк.
- В тот же день его выпустили на целевую орбиту.
- Кроме того, "Космос-2525" приняли на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России.
- В открытых данных говорится, что "Космос-2525" – это экспериментальный малый космический аппарат.
- Его назначением было дистанционное зондирование Земли.
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