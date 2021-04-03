Міноборони мовчить: російський військовий супутник вибухнув над Тихим океаном
Російський військовий супутник "Космос-2525" вибухнув над Тихим океаном. Інформацію про це оприлюднили у США, тим часом Росія мовчить.
Джерело:NORAD
Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що ще 1 квітня супутник увійшов у земну атмосферу.
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Руйнування "Космосу-2525" відбулося над південною частиною Тихого океану.
У Міністерстві оборони Росії інцидент наразі не прокоментували.
Що відомо про супутник "Космос-2525"
- Супутник "Космос-2525" запустили ще у 2018 році.
- На орбіту супутник вивела ракета-носій "Союз-2.1в" з космодрому Плесецьк.
- Того ж дня його випустили на цільову орбіту.
- Окрім того, "Космос-2525" прийняли на управління наземними засобами Космічних військ Повітряно-космічних сил Росії.
- У відкритих даних мовиться, що "Космос-2525" – це експериментальний малий космічний апарат.
- Його призначенням було дистанційне зондування Землі.
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