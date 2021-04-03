Російський військовий супутник "Космос-2525" вибухнув над Тихим океаном. Інформацію про це оприлюднили у США, тим часом Росія мовчить.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що ще 1 квітня супутник увійшов у земну атмосферу. Зауважте Росія може залишитися без космічного туризму: створення приватного космодрому зупинене Руйнування "Космосу-2525" відбулося над південною частиною Тихого океану. У Міністерстві оборони Росії інцидент наразі не прокоментували. Що відомо про супутник "Космос-2525" Супутник "Космос-2525" запустили ще у 2018 році.

На орбіту супутник вивела ракета-носій "Союз-2.1в" з космодрому Плесецьк.

Того ж дня його випустили на цільову орбіту.

Окрім того, "Космос-2525" прийняли на управління наземними засобами Космічних військ Повітряно-космічних сил Росії.

У відкритих даних мовиться, що "Космос-2525" – це експериментальний малий космічний апарат.

Його призначенням було дистанційне зондування Землі. Зауважте! У Міністерстві оборони Росії не оприлюднювали жодних даних про призначення супутнику "Космосу-2525", який на початку квітня згорів в атмосфері.