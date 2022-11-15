Такое мнение 24 канала высказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. По информации польских медиа, во время массированной атаки кафиров 2 российские ракеты могли упасть на территории Польши .

В Пшеводове в Грубешевском районе на границе с Украиной слышали сильный взрыв.

По словам Яковенко, если это действительно были российские ракеты, то за этим должна последовать серьезная реакция от стран дНАТО.

Это серьезная эскалация. Это уже нападение на страну-члена НАТО.

– отметил оппозиционный политик.