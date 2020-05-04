Российский боевик слив свое застолье на Донбассе в сеть: детали

По результатам нового OSINT-расследование международного сообщества InformNapalm, на заводе химреактивов в Донецке идентифицировано российского военнослужащего.

Він належить до 28-ї окремої бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Військова частина приписана до міста Камишин Волгоградської області. Південного військового округу ЗС РФ. Про це йдеться у новому відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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На фото видно застілля у будівлі виробничого комплексу заводу хімреактивів у Донецьку. Завод розташований трохи менше як за 7 кілометрів від Пісків і за 15 кілометрів від Красногорівки. У лютому 2016 року це приміщення вже було ідентифіковано.



Застілля у будівлі виробничого комплексу заводу хімреактивів у Донецьку / Фото InformNapalm

На фото (зліва направо) присутні російські офіцери у званнях підполковник, капітан (у нього на комірці видно петличні знаки військ зв’язку), по центру — майор у формі з петличними знаками військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Крайній справа, можливо, генерал-майор (на жаль, не розбірливо).

Це фото знайшли в соціальному профілі росіянина Володимира Вахрушева. Звертаємо увагу, що за спиною видно назви українських торгових марок "Славутич", "Чернігівське", "Сармат". На наступному фото чіткіше видно такі самі петличні знаки військ РХБЗ головного фігуранта нашого розслідування.



Володимир Вахрушев / Фото InformNapalm

Отже, знайомимося – Володимир Вахрушев, 1982-го року народження. Освіта – військова академія радіаційного, хімічного та біологічного захисту.



Вахрушев є офіцером військ РХБЗ / Фото InformNapalm

Проаналізувавши фотографії соціальних профілів, ми встановили, що з 2012 року Вахрушев служить у 28-й бригаді РХБЗ військової частини, що дислокується у місті Камишин, Волгоградської області. У 2013 році отримав звання капітана.

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Крім цього, ми знайшли відео, опубліковане в ютубі 21 серпня 2015 року. Зверніть увагу, що наш фігурант досі у званні капітана.



Вахрушев досі у званні капітана / Фото InformNapalm

Про любов Вахрушева до хмільних напоїв свідчать численні фотографії застіль. Навіть у військовій частині капітан сумує разом із віскі. Можливо, тому і не отримує так довго офіцерських звань.

Любов Вахрушева до хмільних напоїв у фото:

Хоч, як не ховався Вахрушев у Донецьку за шевроном так званої республіканської гвардії "ДНР", факт направлення на "виправні роботи" російського військовослужбовця, що втратив моральне обличчя через пиятику, неспростовний.



Одна зі світлин Вахрушева у соцмережі / Фото InformNapalm

Так прагнення сфотографуватися за столом допомогло ідентифікувати Вахрушева в Донецьку в компанії інших російських офіцерів. Повторимо, що, судячи з петличок, у Донецьку Вахрушев не змінив професію: і в Росії, і на окупованому Донбасі керував РХБЗ, але вже у складі змішаних російсько-терористичних військ.

За короткий час зміг дослужитися до майора. Кар'єрному стрибку, очевидно, посприяла підтримка зв'язків з польовими командирами терористичних військ та вищим російським військовим командуванням.

Поряд з Вахрушевим у Донецьку сидять не менші рибини з Росії. Ідентифікувати їх поки, на жаль, не вдалося. Будемо вдячні за додаткову інформацію про невпізнаних офіцерів.