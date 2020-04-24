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      Российский газ бьет антирекорды

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      Сбылись самые страшные сны для Путина
      Сбылись самые страшные сны для Путина / Pixabay

      В Европе цены на российский газ опустились даже ниже, чем газ стоит для потребителей в самой же России.

      В то время как всеобщее внимание сконцентрировано сейчас на нефти, другой жизненно важный для России ресурс продолжает демонстрировать катастрофический обвал цен. Разумеется, речь идет о газе.

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      Так, на этой неделе, на голландском хабе TTF цена газа с немедленной поставкой обвалилась до $66,8 за 1 тысячу кубометров. В свою очередь на британском хабе National Balancing Point газ обвалился до $42,27 за 1 тысячу кубометров. Но если вам кажется, что это критически низкая цена на "голубое золото" то контракты заключенные на поставку газа на следующей неделе вас и вовсе выбьют из седла – $36,85 за 1 тыс кубов!

      Ситуация такова, что цена на российский газ в Европе сейчас в два раза ниже, чем цены на газ для российских потребителей. Например, средняя стоимость 1 тыс. кубов по России – $62,3. Но это средняя цена и следует понимать, что ценообразование зависит от региона. Например, самый дешевый газ в Тюменской области – $45 за 1 тыс кубов, но и даже эта цена выше европейских спотовых цен!

      В данном контексте хотелось бы напомнить, что нынешние тенденции значительно опережают самые пессимистичные прогнозы падения цен на газ в 2020 году. Например, агентство S&P Global Platts прогнозировало падение цен на газ к лету до отметки $100 за 1 000 м³ газа и Оксфордский институт энергетических исследований, пророчил падение цены до $70 за 1 000 м³ к концу этого года.

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      Собственно, прогнозы сбылись частично. Падение имеет место быть. Но никто даже и подумать не мог насколько стремительное и неудержимое. С другой стороны, Украине в этом году будет еще проще и дешевле заполнить свои ПХГ.

      Автор: Александр Коваленко
      Теги: Новости России Новости политики Публикации Рынок газа Газ Мировой кризис 2020
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