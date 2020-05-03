11:27
3 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Российский конвой военных медиков не впустили в Боснию и Герцоговину: что известно

      - Читати новину українською
      Россиян попросили убраться из Боснии и Герцоговины
      Россиян попросили убраться из Боснии и Герцоговины / EPA

      Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказалось впустить в страну группу военных медиков из России. Они должны были прибыть в город Мостар, чтобы провести дезинфекцию в одной из местных клиник из-за COVID-19.

      Российский конвой состоял из 24 медиков и пяти специализированных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства безопасности Боснии и Герцоговины.

      Советуем ознакомиться Остерегайтесь российских и китайских "троянских коней", – The Washington Times

      Провести дезинфекцию в городе русских попросил спикер Палаты народов Драган Чович.

      Министерство безопасности пояснило, что въезд в страну для группы из России должен быть одобрен решением Президиума (коллективный высший орган исполнительной власти), поскольку говорится о военном подразделении.

      Обратите внимание! Огромный конвой российских военных медиков находится в еще одной балканской стране – Сербии. Туда Россия тоже отправила гуманитарную помощь из-за вспышки коронавируса.

      Как Россия пиарится на вопросе помощи странам Европы из-за COVID-19

      • В марте Россия направила в Италию гуманитарную помощь, военных медиков и оборудования для борьбы с коронавирусом. Прокремлевские блогеры и СМИ начали активно использовать эту операцию для пропаганды.
      • В частности, в соцсетях без указания подробностей происхождения видео, опубликовали ролик с мужчиной, который меняет флаг Евросоюза на флаг России, а затем показывает бумагу с надписью: "Спасибо, Россия! Спасибо, Путин".
      • В то же время по данным британского издания The Telegraph, Россия отправила в Италию не помощь, а разведку. Российская военная миссия, которая находилась в Италии тайно собирала жизненно важные разведданные.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости России Российская пропаганда Босния и Герцеговина Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Эпоха коронавируса: как страны проходит проверку эпидемией
      2 мая , 22:00 Эпоха коронавируса: как страны проходит проверку эпидемией
      Леонід Швець
      Насилие, стресс и страх потерять доходы: правда о карантинных буднях
      2 мая , 19:00 Насилие, стресс и страх потерять доходы: правда о карантинных буднях
      Наталія Микольська