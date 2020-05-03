Российский конвой военных медиков не впустили в Боснию и Герцоговину: что известно
Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказалось впустить в страну группу военных медиков из России. Они должны были прибыть в город Мостар, чтобы провести дезинфекцию в одной из местных клиник из-за COVID-19.
Российский конвой состоял из 24 медиков и пяти специализированных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства безопасности Боснии и Герцоговины.
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Провести дезинфекцию в городе русских попросил спикер Палаты народов Драган Чович.
Министерство безопасности пояснило, что въезд в страну для группы из России должен быть одобрен решением Президиума (коллективный высший орган исполнительной власти), поскольку говорится о военном подразделении.
Обратите внимание! Огромный конвой российских военных медиков находится в еще одной балканской стране – Сербии. Туда Россия тоже отправила гуманитарную помощь из-за вспышки коронавируса.
Как Россия пиарится на вопросе помощи странам Европы из-за COVID-19
- В марте Россия направила в Италию гуманитарную помощь, военных медиков и оборудования для борьбы с коронавирусом. Прокремлевские блогеры и СМИ начали активно использовать эту операцию для пропаганды.
- В частности, в соцсетях без указания подробностей происхождения видео, опубликовали ролик с мужчиной, который меняет флаг Евросоюза на флаг России, а затем показывает бумагу с надписью: "Спасибо, Россия! Спасибо, Путин".
- В то же время по данным британского издания The Telegraph, Россия отправила в Италию не помощь, а разведку. Российская военная миссия, которая находилась в Италии тайно собирала жизненно важные разведданные.