Российский конвой военных медиков не впустили в Боснию и Герцоговину: что известно

Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказалось впустить в страну группу военных медиков из России. Они должны были прибыть в город Мостар, чтобы провести дезинфекцию в одной из местных клиник из-за COVID-19.

Российский конвой состоял из 24 медиков и пяти специализированных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства безопасности Боснии и Герцоговины.

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Провести дезинфекцию в городе русских попросил спикер Палаты народов Драган Чович.

Министерство безопасности пояснило, что въезд в страну для группы из России должен быть одобрен решением Президиума (коллективный высший орган исполнительной власти), поскольку говорится о военном подразделении.

Обратите внимание! Огромный конвой российских военных медиков находится в еще одной балканской стране – Сербии. Туда Россия тоже отправила гуманитарную помощь из-за вспышки коронавируса.

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