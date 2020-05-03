Російський конвой військових медиків не впустили в Боснію та Герцоговину: що відомо

Міністерство безпеки Боснії і Герцеговини відмовилося впустити в країну групу військових медиків з Росії. Вони повинні були прибути в місто Мостар, щоб провести дезінфекцію в одній з місцевих клінік через COVID-19.

Російський конвой складався з 24 медиків і п'яти спеціалізованих автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства безпеки Боснії та Герцоговини.

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Провести дезінфекцію в місті росіян попросив спікер Палати народів Драган Чович.

Міністерство безпеки пояснило, що в'їзд в країну для групи з Росії повинен бути схвалений рішенням Президії (колективний вищий орган виконавчої влади), оскільки мовиться про військовий підрозділ.

Зверніть увагу! Величезний конвой російських військових медиків перебуває в ще одній балканській країні – Сербії. Туди Росія відправила теж гуманітарну допомогу через спалах коронавірусу.

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