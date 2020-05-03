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      Російський конвой військових медиків не впустили в Боснію та Герцоговину: що відомо

      - Читать новость на русском
      Російських військових медиків не впустили в Боснію та Герцоговину
      Росіян попросили забратися геть з Боснії та Герцоговини / EPA

      Міністерство безпеки Боснії і Герцеговини відмовилося впустити в країну групу військових медиків з Росії. Вони повинні були прибути в місто Мостар, щоб провести дезінфекцію в одній з місцевих клінік через COVID-19.

      Російський конвой складався з 24 медиків і п'яти спеціалізованих автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства безпеки Боснії та Герцоговини.

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      Провести дезінфекцію в місті росіян попросив спікер Палати народів Драган Чович.

      Міністерство безпеки пояснило, що в'їзд в країну для групи з Росії повинен бути схвалений рішенням Президії (колективний вищий орган виконавчої влади), оскільки мовиться про військовий підрозділ.

      Зверніть увагу! Величезний конвой російських військових медиків перебуває в ще одній балканській країні – Сербії. Туди Росія відправила теж гуманітарну допомогу через спалах коронавірусу.

      Як Росія піариться на питанні допомоги країнам Європи через COVID-19

      • В березні Росія направила в Італію гуманітарну допомогу, військових медиків і обладнання для боротьби з коронавірусом. Прокремлівські блогери та ЗМІ почали активно використовувати цю операцію для пропаганди.
      • Зокрема, в соцмережах без вказівки подробиць походження відео, опубліковали ролик з чоловіком, який змінює прапор Євросоюзу на прапор Росії, а потім показує папір з написом: "Спасибі, Росіє! Спасибі, Путін".
      • Водночас за даними британського видання The Telegraph, Росія відправила в Італію не допомогу, а розвідку. Російська військова місія, яка перебувала в Італії таємно збирала життєво важливі розвіддані.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Росії Російська пропаганда Боснія і Герцеговина Новини політики Новини України
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