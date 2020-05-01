Российский министр Якушев заразился коронавирусом: что известно

У главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева 1 мая обнаружили коронавирус. По его словам он будет проходить лечение под наблюдением врачей в Москве.

У нього і його заступника Дмитра Волкова діагноз COVID-19 був підтверджений за результатами комп'ютерної томографії. Про це повідомляє російське агентство Интерфакс.

До теми Путін та інфікований коронавірусом Мішустін контактували під час епідемії

Обов'язки міністра будівництва і ЖКГ Росії буде виконувати Микита Стасишин.

Що відомо про Володимира Якушева? Він очолив Мінбуд Росії в травні 2018 року. До цього протягом 13 років він очолював адміністрацію Тюменської області, а до того – працював мером Тюмені, віцегубернатором регіону і на різних посадах в Запсібкомбанку. Міністр одружений, у нього є двоє дітей.

Що відомо про спалах коронавірус в російському уряді

Прем'єр Росії Михайло Мішустін повідомив 30 квітня, що у нього виявлено коронавірус. Виконуючим обов'язки прем'єра на час його хвороби був призначений перший заступник голови Андрій Бєлоусов, а сам прем'єр був госпіталізований.

Востаннє Мішустін мав особистий контакт із російським президентом Володимиром Путіним 24 березня.

Додамо, що й самого президента Росії Володимира Путіна росіяни давно не бачили. Востаннє він з'являвся на людях ще у березні. У ЗМІ пишуть, що він самоусунувся від виконання обов’язків, але періодично з’являється на екранах ТБ зі зверненнями до громадян.

Зверніть увагу! Станом на 1 травня Росія за кількістю інфікованих – восьма у світі, хворі на COVID-19 вже понад 100 тисяч людей. Лише за останню добу в країні підтвердили 7 тисяч 933 випадків. Всього з моменту початку епідемії в країні померли 1169 людей з лабораторно підтвердженим коронавірусом.