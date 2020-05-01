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      Путин и инфицированный коронавирусом Мишустин контактировали во время эпидемии

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      Путин и больной COVID-19 Мишустин контактировали во время эпидемии
      Мишустин имел контакт с Путиным в период эпидемии / Коллаж 24 канала

      У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус, о чем он сам сообщил 30 апреля. Последний раз он имел личный контакт с российским президентом Владимиром Путиным 24 марта.

      Об этом рассказал журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов в своем телеграмм-канале "Пул N3".

      К теме Мишустин может не вернуться на пост премьера РФ после выздоровления от COVID-19, – СМИ

      По его словам, президент Путин, премьер Мишустин, а также и первый вицепремьер Белоусов, который теперь исполняет обязанности руководителя правительства, лично встречались на совещании по экономическим вопросам 24 марта.

      О том, что Мишустин имеет положительный тест на коронавирус, он сам сообщил Путину и россиянам в эфире одного из телеканалов. Кремлевский лидер пожелал главе правительства выздоровления и попросил позвонить из больницы.

      Добавим, что и самого президента России Владимира Путина россияне давно не видели. Последний раз он появлялся на людях еще в марте. В СМИ пишут, что он самоустранился от исполнения обязанностей, но периодически появляется на экранах ТВ с обращениями к гражданам.

      В России, напомним, коронавирус впервые обнаружили (или впервые признали) 6 марта. 25 марта Путин впервые обратился к россиянам из-за пандемии и объявил следующую неделю нерабочей. Впоследствии он еще несколько раз продлевал "нерабочую неделю". Сейчас крайняя дата, как и в Украине – 11 мая.

      По состоянию на 1 мая Россия по количеству инфицированных – восьмая в мире, больных COVID-19 уже больше 100 000 человек.

       

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Михаил Мишустин Владимир Путин Коронавирус COVID-19 Новости России
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