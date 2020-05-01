Путин и инфицированный коронавирусом Мишустин контактировали во время эпидемии

У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус, о чем он сам сообщил 30 апреля. Последний раз он имел личный контакт с российским президентом Владимиром Путиным 24 марта.

Об этом рассказал журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов в своем телеграмм-канале " Пул N3 ".

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По его словам, президент Путин, премьер Мишустин, а также и первый вицепремьер Белоусов, который теперь исполняет обязанности руководителя правительства, лично встречались на совещании по экономическим вопросам 24 марта.

О том, что Мишустин имеет положительный тест на коронавирус, он сам сообщил Путину и россиянам в эфире одного из телеканалов. Кремлевский лидер пожелал главе правительства выздоровления и попросил позвонить из больницы.

Добавим, что и самого президента России Владимира Путина россияне давно не видели . Последний раз он появлялся на людях еще в марте. В СМИ пишут, что он самоустранился от исполнения обязанностей, но периодически появляется на экранах ТВ с обращениями к гражданам.

В России, напомним, коронавирус впервые обнаружили (или впервые признали) 6 марта. 25 марта Путин впервые обратился к россиянам из-за пандемии и объявил следующую неделю нерабочей. Впоследствии он еще несколько раз продлевал "нерабочую неделю". Сейчас крайняя дата, как и в Украине – 11 мая.