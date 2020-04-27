Коронавирус в России: куда исчез Путин и почему пугает статистика

Путин не выходит на публику, а борьба с коронавирусом в РФ превратилась в противостояние между мэром Москвы Собяниным и премьером Мишустиным.

Российская Федерация обогнала по количеству больных COVID-19 Китай. Согласно последним данным (на 27 апреля), у нашего северного соседа зафиксировано уже более 87 тысяч больных. В Китае же их почти 84 тысячи. Об этом говорится в новости 24 канала.

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За последние сутки в РФ подтверждено более шести тысяч новых случаев, что является антирекордом и говорит о том, что пик эпидемии еще не пришел.

При этом фиксируется меньшая смертность, чем в Китае. По официальным данным количество летальных случаев – почти восемьсот. В Китае от коронавируса умерли 4637 человек.

Больше всего больных в Москве, на 27 апреля их было больше 45 тысяч. Это почти половина от всех официально заболевших в России.



График роста заболеваний COVID-19 в России / Минфин

Российские власти оказались абсолютно неспособными защитить своих граждан – президента давно не видели.

Что с Путиным?

Последний раз Владимир Путин появлялся на людях в своем костюме "канарейки" в марте. Говорят, он тогда ручкался с врачом, у которого впоследствии диагностировали COVID-19.



Визит Путина в больницу с больными коронавирусом / РИА "Новости"

Прошел месяц, как он закрылся в каком-то бункере и фактически самоустранился от выполнения своих обязанностей. Периодически Путин появляется на экранах телевидения с обращениями к гражданам.

И пока президент скрывается, в стране уже началась борьба за власть. В руководстве России все ярче вырисовывается два центра принятия решений. Первый – мэрия Москвы и лично Сергей Собянин. Второй – правительство во главе с Михаилом Мишустиным.

Собянин вообще стал центральным лицом и фронтменом событий, которые происходят в стране. Именно столичный мэр делал острые заявления и принимал непопулярные решения. На него ориентировалась региональная власть. В понимании среднестатистического гражданина именно Собянин является лидером и борцом с коронавирусом. Об этом пишут на запрещенном в РФ сайте Гарри Каспарова.

О том, что в России произошел сдвиг во властной вертикали отмечает и российско-украинский политический обозреватель Иван Яковина.

Собянин и Мишустин будут вести между собой борьбу за власть, когда Владимир Путин в силу каких-либо причин перестанет быть главой российского государства,

– говорит Яковина.

Конкурирующие стороны используют эпидемию чтобы заявить о своих амбициях.

У них разные взгляды в плоскости противодействия COVID-19 и его последствий. Мэр Москвы сторонник карантина и ставит на первое место борьбу с вирусом, а его оппонент Мишустин наоборот хочет как можно быстрее завершить изоляцию, чтобы восстановить экономическую деятельность.



Сергей Собянин и Владимир Путин в 2016 году / фото: mos.ru

О двоевластии в РФ пишет и блогер, известный под псевдонимом Эль Мюрид (Анатолий Несмиян).

В Собянина появляется шанс, и если он им не воспользуется, то его вне всяких сомнений достаточно быстро съедят. В лучшем случае. А если обстановка осложнится (что вовсе не исключено), то на него же повесят и всех собак,

– отметил Несмиян.

Аналитик добавил, что поскольку в Собянина других вариантов не остается – он обязан брать власть уже по-настоящему.

Мэр Москвы намерен доказать свою невероятную эффективность в борьбе с вирусом, выйти из этой передряги спасителем отечества. И в качестве награды получить президентский пост, когда Владимир Путин не сможет подняться наверх из своего бункера. Собянин надеется, что народ его поддержит.

Чтобы не давать Мишустину козырей, мэр сейчас настаивает на том, что Россия даже не подошла к пику эпидемии. И он знает, чем запугать Путина.



Михаил Мишустин и Владимир Путин / фото РИА "Новости"

По словам Собянина, если сейчас отменить жесткий карантин, то очень скоро на улицах Москвы появятся войска и танки. И только так можно будет сдержать развитие эпидемии.

Как противодействуют коронавирусу в России?

Власть долгое время не признавала проблему. Границы были закрыты поздно – только 30 марта. Хотя первые случаи заболевания в стране датируются 31 января.

Также было объявлено о всероссийских выходных до 30 апреля. Но россияне проигнорировали карантинные меры, и в эти выходные они массово вышли на шашлыки, результаты, очевидно, проявились через две недели.

А в столице только с 15 апреля ввели специальный режим движения по городу.

На личном или общественном транспорте могли ездить только те, кто имеет специальные цифровые пропуска. Однако и эта идея была выполнена не лучшим образом. Уже на следующий день в метро были многотысячные очереди, которые образовались из-за того, что полиция проверяла пропуска каждого пассажира.

Кроме того, власть использовала ситуацию, превратив выдачу пропусков в еще один метод государственного контроля.

Для того, чтобы проехать из одного конца города в другой, там сейчас надо оформить себе специальный электронный пропуск. Его можно получить только если выдать Собянину и ФСБ вообще все личные данные о себе,

– отметил Иван Яковина.

Как такие пропуска могут помочь в борьбе против вируса, никто еще не знает. Но мэру они дают исчерпывающую информацию о тех людях, которые находятся на улице и вообще ведут социально активный образ жизни.

Этот опыт ему понравился настолько, что он уже объявил о намерении распространить его и на другие регионы России. Лидеры 21 региона уже символически присягнули Собянину, согласившись ввести у себя аналогичные цифровые пропуска.

А москвичи уже обозвали эту систему "цифровым ГУЛАГом".

Мишустин же опирается не на ФСБ, а на обычную милицию. Именно ее силами он и намерен контролировать страну. Правительство России попросило дать полицейским дополнительные полномочия.

Эпилог

Очевидно, что коронавирус существенно изменил планы Кремля и Путина, даже парад на 9 мая отменили или перенесли. Какой будет Россия после пандемии, посмотрим. Сейчас эта страна демонстрирует стремительный рост заболевания среди населения, а система здравоохранения не может справиться с таким количеством пациентов. Немало врачей в России умерли от COVID-19, поскольку надлежащей защиты государство им не обеспечило.

В Белгороде скончался врач-онколог. В Петербурге – заведующий отделением нейрохирургии и реаниматолог. В том же городе умерли четыре медсестры. В Москве умер врач. В Туле терапевт. Врачи в различных регионах начали вести список погибших коллег.

Между тем, Владимир Путин собирается еще раз обратиться к россиянам. Говорят, речь пойдет о новой дате завершения карантина и о референдуме по изменениям в Конституцию, который планировали еще до пандемии.