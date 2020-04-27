Коронавірус у Росії: куди зник Путін та чому лякає статистика

Путін не виходить на публіку, а боротьба з коронавірусом в РФ перетворилась у протистояння між мером Москви Собяніним та прем’єром Мішустіним.

Російська Федерація обігнала за кількістю хворих на COVID-19 Китай. Згідно останніх даних (на 27 квітня), в нашого північного сусіда зафіксовано вже більше 87 тисяч хворих. У Китаї ж їх майже 84 тисячі. Про це йдеться у новині 24 каналу.

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За останню добу в РФ підтверджено більше шести тисяч нових випадків, що є антирекордом й говорить про те, що пік епідемії ще не настав.

При цьому, фіксується менша смертність, ніж у Китаї. За офіційними даними кількість летальних випадків – майже вісімсот. В Китаї від коронавірусу померло 4 637 людей.

Найбільше хворих у Москві, на 27 квітня їх було більше 45 тисяч. Це майже половина від усіх, хто офіційно захворів в Росії.

Графік росту захворювань на COVID-19 в Росії / Мінфін

Російська влада виявилась абсолютно нездатною захистити своїх громадян – президента давно не бачили.

Що з Путіним?

Останній раз Володимир Путін з’являвся на людях у своєму костюмі "канарейки" у березні. Кажуть, він тоді ручкався з лікарем, у якого згодом діагностували COVID-19.

Візит Путіна в лікарню з хворими на коронавірус / РИА "Новости"

Минув місяць, як він закрився у якомусь бункері й фактично самоусунувся від виконання своїх обов’язків. Періодично Путін з’являється на екранах телебачення зі зверненнями до громадян.

Й поки президент переховується, в країні вже розпочалась боротьба за владу. У керівництві Росії все яскравіше вимальовується два центри прийняття рішень. Перший — мерія Москви і особисто Сергій Собянін. Другий — уряд на чолі з Михайлом Мішустіним.

Собянін взагалі став центральною особою і фронтменом подій, які відбуваються в країні. Саме столичний мер робив гострі заяви та ухвалював непопулярні рішення. На нього орієнтувалась регіональна влада. У розумінні середньостатистичного громадянина саме Собянін є лідером і борцем з коронавірусом. Про це пишуть на забороненому в РФ сайті Гаррі Каспарова.

Про те, що в Росії відбувся здвиг у владній вертикалі зазначає й російсько-український політичний оглядач Іван Яковина.

Собянін та Мішустін вестимуть між собою боротьбу за владу, коли Володимир Путін в силу будь-яких причин перестане бути главою російської держави,

– говорить Яковина.

Конкуруючі сторони використовують епідемію аби заявити про власні амбіції.

У них різні погляди в площині протидії COVID-19 і його наслідків. Мер Москви прихильник карантину й ставить на перше місце боротьбу з вірусом, а його опонент Мішустін навпаки хоче якнайшвидше завершити ізоляцію, аби відновити економічну діяльність.

Сергій Собянін та Володимир Путін у 2016 році / фото: mos.ru

Про двовладдя в РФ пише й блогер, відомий за псевдонімом Ель Мюрід (Анатолій Несмиян).

У Собяніна з'являється шанс, і якщо він їм не скористається, то його поза всяких сумнівів досить швидко з'їдять. У кращому випадку. А якщо обстановка ускладниться (що зовсім не виключено), то на нього ж повісять і всіх собак,

– зазначив Несмиян.

Аналітик додав, що оскільки у Собяніна інших варіантів не залишається – він зобов'язаний брати владу вже по-справжньому.

Мер Москви має намір довести свою неймовірну ефективність в боротьбі з вірусом, вийти з цієї халепи рятівником вітчизни. І як нагороду отримати президентський пост, коли Володимир Путін не зможе піднятися нагору зі свого бункера. Собянін сподівається, що народ його підтримає.

Щоб не давати Мішустіну козирів, мер зараз наполягає на тому, що Росія навіть не підійшла до піку епідемії. І він знає, чим залякати Путіна.

Михайло Мішустін та Володимир Путін / фото: РИА "Новости"

За словами Собяніна, якщо зараз скасувати жорсткий карантин, то дуже скоро на вулицях Москви з'являться війська і танки. І тільки так можна буде стримати розвиток епідемії.

Як протидіють коронавірусу в Росії?

Влада довгий час не визнавала проблему. Кордони були закриті пізно – лише 30 березня. Хоч перші випадки захворювань в країні датуються 31 січня.

Також було оголошено про всеросійські вихідні до 30 квітня. Але росіяни проігнорували карантинні заходи, і в ці вихідні вони масово вийшли на шашлики, результати, очевидно, проявились за два тижні.

А у столиці тільки від 15 квітня запровадили спеціальний режим руху містом.

На особистому чи громадському транспорті могли їздити лише ті, хто має спеціальні цифрові перепустки. Однак і ця ідея була виконана не найкращим чином. Вже наступного дня до метро були багатотисячні черги, які утворились через те, що поліція перевіряла перепустки кожного пасажира.

Крім того, влада використала ситуацію, перетворивши видачу перепусток у ще один метод державного контролю.

Для того, щоб проїхати з одного кінця міста в інший, там зараз треба оформити собі спеціальну електронну перепустку. Її можна отримати тільки якщо видати Собяніну і ФСБ взагалі всі особисті дані про себе,

– зазначив Іван Яковина.

Як саме такі перепустки можуть допомогти в боротьбі проти вірусу, ніхто досі не знає. Але меру вони дають вичерпну інформацію про тих людей, хто перебуває на вулиці і взагалі веде соціально активний спосіб життя.

Цей досвід йому сподобався настільки, що він уже оголосив про намір поширити його й на інші регіони Росії. Лідери 21 регіону вже символічно присягнули Собяніну, погодившись запровадити у себе аналогічні цифрові перепустки.

А москвичі вже обізвали цю систему "цифровим ГУЛАГом".

Мішустін ж спирається не на ФСБ, а на звичайну міліцію. Саме її силами він і має намір контролювати країну. Уряд Росії попросив дати поліцейським додаткові повноваження.

Епілог

Очевидно, що коронавірус суттєво змінив плани Кремля й Путіна, навіть парад на 9 травня скасували чи то перенесли. Якою буде Росія після пандемії, побачимо. Наразі ця країна демонструє стрімкий ріст захворювання серед населення, а система охорони здоров’я не може впоратись з такою кількістю пацієнтів. Чимало лікарів в Росії померли від COVID-19, оскільки належного захисту держава їм не забезпечила.

У Бєлгороді помер лікар-онколог. У Петербурзі – завідуючий відділенням нейрохірургії та реаніматолог. У тому ж місті померли чотири медсестри. У Москві помер лікар. У Тулі терапевт. Лікарі в різних регіонах почали вести список загиблих колег.

Тим часом, Володимир Путін збирається ще раз звернутися до росіян. Кажуть, йтиметься про нову дату завершення карантину й про референдум щодо змін в Конституції, який планували ще до пандемії.