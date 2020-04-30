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      Мишустин может не вернуться на пост премьера РФ после выздоровления от COVID-19, – СМИ

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      Михайло Мішустін
      Михайло Мішустін / Фото пресслужби Кремля

      Российский премьер Михаил Мишустин заболел коронавирусом. Об этом стало известно вечером 30 апреля. Глава российского правительства сообщил об этом руководителю Кремля, а Путин поспешил назначить исполняющим обязанности премьера Андрея Белоусова. До инфицирования Мишустина он был первым вице-премьером Российской Федерации.

      Втім, наближені до уряду та адміністрації російського президента джерела "Медузи" припускають: Мішустін не поверне собі крісло прем’єра після одужання від коронавірусу. Йому, найімовірніше, підготують іншу посаду в уряді.

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      Його як колишнього податківця, як людину, яка знає як і куди йдуть фінансові потоки, призначали зовсім для іншого – для контролю над витрачанням коштів з нацпроєктів, тоді гроші були. Зараз обставини зовсім інші, економіка через пандемію стала, її треба запускати. Мішустін зовсім не про це,
      – вважає джерело у Кремлі.

      Тим часом журналісти звертають увагу й на те, що указ про призначення Білоусова був окремим. Зазвичай у випадку тимчасової відсутності прем’єра його обов’язки виконує один із заступників і для цього не треба жодних додаткових документів. Ба більше – в указі Путіна про призначення Білоусова нема слова "тимчасовий".

      Що відомо про інфікування Мішустіна коронавірусом? Політик повідомив про свій позитивний тест на COVID-19 ввечері 30 квітня. Про це він розповів російському президенту Володимиру Путіну. Мішустін пообіцяв дотримуватися самоізоляції та виконувати приписи лікарів.

      Водночас, ЗМІ повідомляють, що у Мішустіна висока температура тіла (близько 39 градусів).

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Михаил Мишустин Новости России
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