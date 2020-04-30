Мішустін може не повернутися на пост прем’єра РФ після одужання від COVID-19, – ЗМІ

Російський прем’єр Михайло Мішустін захворів на коронавірус. Про це стало відомо ввечері 30 квітня. Глава російського уряду повідомив про це очільнику Кремля, а Путін поспішив призначити виконувачем обов’язків прем’єра Андрія Білоусова. До інфікування Мішустіна він був першим віцепрем’єром Російської Федерації.

Втім, наближені до уряду та адміністрації російського президента джерела "Медузи" припускають: Мішустін не поверне собі крісло прем’єра після одужання від коронавірусу. Йому, найімовірніше, підготують іншу посаду в уряді.

Біографія Прем'єр Росії Мішустін захворів на коронавірус: що про нього відомо

Його як колишнього податківця, як людину, яка знає як і куди йдуть фінансові потоки, призначали зовсім для іншого – для контролю над витрачанням коштів з нацпроєктів, тоді гроші були. Зараз обставини зовсім інші, економіка через пандемію стала, її треба запускати. Мішустін зовсім не про це,

– вважає джерело у Кремлі.

Тим часом журналісти звертають увагу й на те, що указ про призначення Білоусова був окремим. Зазвичай у випадку тимчасової відсутності прем’єра його обов’язки виконує один із заступників і для цього не треба жодних додаткових документів. Ба більше – в указі Путіна про призначення Білоусова нема слова "тимчасовий".

Що відомо про інфікування Мішустіна коронавірусом? Політик повідомив про свій позитивний тест на COVID-19 ввечері 30 квітня. Про це він розповів російському президенту Володимиру Путіну. Мішустін пообіцяв дотримуватися самоізоляції та виконувати приписи лікарів.



Водночас, ЗМІ повідомляють, що у Мішустіна висока температура тіла (близько 39 градусів).