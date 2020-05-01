Путін та інфікований коронавірусом Мішустін контактували під час епідемії

У прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна виявили коронавірус, про що він сам повідомив 30 квітня. Востаннє він мав особистий контакт із російським президентом Володимиром Путіним 24 березня.

Про це розповів журналіст "Комсомольської правди" Дмитро Смірнов у своєму телеграм-каналі "Пул N3".

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За його словами, президент Путін, прем'єр Мішустін, а також і перший віцепрем'єр Білоусов, який тепер виконує обов'язки керівника уряду, особисто зустрічалися на нараді з економічних питань 24 березня.

Про те, що Мішустін має позитивний тест на коронавірус, він сам повідомив Путіну та росіянам в ефірі одного з телеканалів. Кремлівський лідер побажав очільнику уряду одужання та попросив зателефонувати з лікарні.

Додамо, що й самого президента Росії Володимира Путіна росіяни давно не бачили. Востаннє він з'являвся на людях ще у березні. У ЗМІ пишуть, що він самоусунувся від виконання обов’язків, але періодично з’являється на екранах ТБ зі зверненнями до громадян.

У Росії, нагадаємо, коронавірус вперше виявили (або вперше визнали) 6 березня. 25 березня Путін вперше звернувся до росіян через пандемію й оголосив наступний тиждень неробочим. Згодом він ще кілька разів продовжував "неробочий тиждень". Наразі крайня дата, як і в Україні, – 11 травня.

Станом на 1 травня Росія за кількістю інфікованих – восьма у світі, хворі на COVID-19 вже більше за 100 000 людей.