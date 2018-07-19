Российский писатель-боевик Прилепин шокировал заявлением, как убивал людей на Донбассе

Российский писатель Захар Прилепин, который принимал участие в вооруженных действиях против Украины на стороне пророссийских боевиков, признался в убийствах людей, в том числе и на территории Донбасса.

Об этом он сказал в эфире российского телеканала "Дождь" во время дебатов с журналисткой и бывшим кандидатом на пост президента РФ Ксенией Собчак.

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Так, телеведущая прямо спросила писателя, убивал ли он людей.

Безусловно. Я – человек, побывавший на трех войнах, конечно, я убивал людей. Кто-то лечит, а кто-то убивает,

– заявил Прилепин.

Кроме того, он отметил, что ничего не чувствовал в тот момент, когда убивал других. Также, по словам Прилепина, война – это "обычное человеческое занятие".

"Это такая работа, как и любая другая деятельность. Кто-то их лечит, а кто-то стреляет", – добавил писатель.

Напомним, в начале июля российский писатель-террорист Захар Прилепин заявил, что уходит с должности "заместителя командира батальона армии" "ДНР" и возвращается в Москву после двух лет службы в оккупантов.