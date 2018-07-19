Російський письменник-бойовик Прилєпін шокував заявою, як вбивав людей на Донбасі
Російський письменник Захар Прилєпін, який брав участь у збройних діях проти України на стороні проросійських бойовиків, зізнався у вбивствах людей, зокрема і на території Донбасу.
Про це він сказав в ефірі російського телеканалу "Дождь" під час дебатів з журналісткою та колишнім кандидатом на пост президента РФ Ксенією Собчак.
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Так, телеведуча прямо запитала письменника, чи він вбивав людей.
Безумовно. Я – людина, яка побувала на трьох війнах, звичайно, я вбивав людей. Хтось лікує, а хтось убиває,
– заявив Прилєпін.
Окрім того, він зазначив, що нічого не відчував у той момент, коли вбивав інших. Також, за словами Прилєпіна, війна – це "звичайне людське заняття".
"Це така робота, як і будь-яка інша діяльність. Хтось їх лікує, а хтось стріляє", – додав письменник.
Нагадаємо, на початку липня російський письменник-терорист Захар Прилєпін заявив, що йде з "посади" "заступника командира батальйону армії" "ДНР" і повертається до Москви після двох років служби в окупантів.