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      Российский пропагандист Киселев возглавил в России "Союз виноделов"

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      Дмитрий Киселев
      Дмитрий Киселев / ТАСС

      Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России". Пропагандисту принадлежит винодельческое предприятие в оккупированном Россией Крыму.

      Бизнес-омбудсмен Борис Титов, ранее занимавший эту должность, сообщил, что подал заявление об увольнении и намерен сконцентрироваться на своей основной работе. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

      К теме: "Дом на склоне": в Крыму разгорелся скандал из-за имение пропагандиста Кремля в Коктебеле

      Дмитрий Константинович сам винодел, в Коктебеле производит шампанское, сами понимаете его возможности на телевидении,
      – прокомментировал Титов.

      Что известно об имении Киселева в оккупированном Крыму? 

      Земельный надел в крымском Коктебеле российский пропагандист приобрел еще в 2002 году. Тогда ему сразу выдали справку о том, что на этой земле нельзя ничего строить, поскольку она расположена на месте активного смещения.

      В 2018 году в оккупированном Крыму в центре скандала оказалась газета, владельцем которой является член российской "президентской" партии и главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев. Дело в том, что журналист издания посмел написать материал о роскошном поместье Киселева, построенном в обход всех инженерных норм.

      Публикация, из-за которой разгорелся скандал, называется "Чародеи оползневого склона". В ней автор Владимир Мазурин говорит, что якобы был руководителем проекта по реконструкции виллы стоимостью 200 миллионов рублей, построенной на склоне в Коктебеле. Он пишет, что во время строительства поместья был нанесен большой вред природе, а также о допущенных ошибках, которые могут повлечь обвал дома на чужие землевладения и дома.

      Читайте также: Пропагандист Киселев солгал про осужденного в Германии племянника-боевика

      Кто такой Дмитрий Киселев?Дмитрий Киселев – известный российский пропагандист, заместитель генерального директора всероссийской государственной ТРК, а также генеральный директор российского государственного международного информационного агентства "Россия сегодня". Это все дает ему отличные возможности осуществлять активную пропутинскую пропаганду. В частности, он "прославился" своей позицией относительно Украины – Евромайдана, оккупации Крыма и войны на Донбассе, а также пропагандой гомофобии.

      Активный сторонник Путина также часто критикует США. Служба безопасности Украины 4 июля 2014 открыла уголовное производство в отношении Киселева по статье "финансирование терроризма, содействие террористической деятельности". Тогда глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Киселев финансирует сепаратизм в Восточной Украине через Международный институт прессы, который возглавляет российский журналист. Сам Киселев считает обвинения против себя "продолжением фантазий нациков".

      В сентябре 2015 года Дмитрия Киселева внесли в санкционный список, введенный Украиной в ответ на российскую вооруженную агрессию.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Российская пропаганда Аннексия Крыма
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