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      Російський пропагандист Кисельов очолив у Росії "Союз виноробів"

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      Дмитро Кисельов
      Дмитро Кисельов / ТАСС

      Дмитро Кисельов очолив раду некомерційної організації "Союз виноградарів і виноробів Росії". Пропагандисту належить виноробне підприємство в окупованому Росією Криму.

      Бізнес-омбудсмен Борис Тітов, який раніше обіймав цю посаду, повідомив, що подав заяву про звільнення і має намір сконцентруватися на своїй основній роботі. Про це повідомляє російський "Интерфакс".

      До теми: "Дім на схилі": у Криму розгорівся скандал через маєток пропагандиста Кремля в Коктебелі

      Дмитро Костянтинович сам винороб, у Коктебелі виробляє шампанське, самі розумієте його можливості на телебаченні,
      – зазначивТітов.

      Що відомо про маєток Кисельова в окупованому Криму? 

      Земельний наділ у кримському Коктебеі російський пропагандист придбав ще у 2002 році. Тоді йому відразу видали довідку про те, що на цій землі не можна нічого будувати, оскільки вона розташована на місці активного зсуву.

      У 2018 році в окупованому Криму у центрі скандалу опинилась газета, власником котрої є член російської "президентської" партії та головний пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. Справа у тому, що журналіст видання посмів написати матеріал про розкішний маєток Кисельова, побудований в обхід усім інженерним нормам.

      Публікація, через яку розгорівся скандал, називається "Чародії зсувного схилу". У ній автор Володимир Мазурін розповідає, що начебто був керівником проекту щодо реконструкції вілли, вартістю 200 мільйонів рублів, побудованої на схилі у Коктебелі. Він пише, що під час будівництва маєтку була нанесена велика шкода природі, а також про допущені помилки, які можуть спричинити обвал дому на чужі землеволодіння та будинки.

      Читайте також: Пропагандист Кисельов збрехав про засудженого у Німеччині племінника-бойовика

      Хто такий Дмитро Кисельов?Дмитро Кисельов – відомий російський пропагандист, заступник генерального директора всеросійської державної ТРК,а також генеральний директор російського державного міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні". Це все дає йому чудові можливості здійснювати активну пропутінську пропаганду. Зокрема, він "прославився" своєю позицією щодо України – Євромайдану, окупації Криму та війни на Донбасі, а також пропагандою гомофобії.

      Активний прихильник Путіна також часто критикує США. Служба безпеки України 4 липня 2014 відкрила кримінальне провадження щодо Кисельова за статтею "фінансування тероризму, сприяння терористичної діяльності". Тоді очільник СБУ Валентин Наливайченко заявив, що Кисельов фінансує сепаратизм на Східній Україні через Міжнародний інститут преси, який очолює російський журналіст. Сам Кисельов вважає звинувачення проти себе "продовженням фантазій нациків".

      У вересні 2015 року Дмитра Кисельова внесли до санкційного списку, запровадженого Україною у відповідь на російську збройну агресію.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Анексія Криму Російська пропаганда
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