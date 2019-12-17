Российский разведывательный корабль опасно маневрирует у берегов США, – СМИ

Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" осуществляет "опасные маневры" в международных водах у юго-восточного побережья Соединенных Штатов.

По данным телеканала CNN, российский корабль в течение последних нескольких дней находился у берегов Южной Каролины и Флориды.

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Неназванные американские чиновники сообщили журналистам, что действия корабля были определены как опасные, потому что он не использует ходовые огни в условиях плохой видимости, и не реагирует на запросы коммерческих кораблей, которые пытаются установить местоположение, чтобы избежать потенциальных аварий.

Чиновник сказал, что разведывательный корабль также участвовал в "других маневрах". Береговая охрана США сообщила, что его ведомство предупреждает моряков в этом районе о присутствии российского судна и его поведении.

Представитель Пентагона сказал, что неподалеку от российского корабля находится американский эсминец USS Mahan.

Что известно о разведывательном корабле РФ у побережья США

"Виктор Леонов" регулярно патрулирует в международных водах вдоль восточного побережья США, делая это ежегодно с 2015 года.

Российское судно также регулярно работает в Карибском бассейне, включая Кубу, Тринидад и Тобаго.