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      Российский разведывательный корабль опасно маневрирует у берегов США, – СМИ

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      Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" / flot.com

      Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" осуществляет "опасные маневры" в международных водах у юго-восточного побережья Соединенных Штатов.

      По данным телеканала CNN, российский корабль в течение последних нескольких дней находился у берегов Южной Каролины и Флориды.

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      Неназванные американские чиновники сообщили журналистам, что действия корабля были определены как опасные, потому что он не использует ходовые огни в условиях плохой видимости, и не реагирует на запросы коммерческих кораблей, которые пытаются установить местоположение, чтобы избежать потенциальных аварий.

      Чиновник сказал, что разведывательный корабль также участвовал в "других маневрах". Береговая охрана США сообщила, что его ведомство предупреждает моряков в этом районе о присутствии российского судна и его поведении.

      Представитель Пентагона сказал, что неподалеку от российского корабля находится американский эсминец USS Mahan.

      Что известно о разведывательном корабле РФ у побережья США

      "Виктор Леонов" регулярно патрулирует в международных водах вдоль восточного побережья США, делая это ежегодно с 2015 года.

      Российское судно также регулярно работает в Карибском бассейне, включая Кубу, Тринидад и Тобаго.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Пентагон Водный транспорт Новости России Новости США
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