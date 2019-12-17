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      Російський розвідувальний корабель небезпечно маневрує біля берегів США, – ЗМІ

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      Російський розвідувальний корабель "Віктор Леонов" / flot.com

      Розвідувальний корабель ВМФ Росії "Віктор Леонов" здійснює "небезпечні маневри" у міжнародних водах біля південно-східного узбережжя Сполучених Штатів.

      За даними телеканалу CNN, російський корабель протягом останніх кількох днів перебував біля берегів Південної Кароліни та Флориди.

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      Неназвані американські чиновники повідомили журналістам, що дії корабля були визначені як небезпечні, тому що він не використовує ходові вогні в умовах поганої видимості, і не реагує на запити комерційних кораблів, які намагаються встановити місце розташування, щоб уникнути потенційних аварій.

      Чиновник сказав, що розвідувальний корабель також брав участь в "інших маневрах". Берегова охорона США повідомила, що його відомство попереджає моряків в цьому районі про присутність російського судна і його поведінку.

      Представник Пентагону сказав, що неподалік від російського корабля знаходиться американський есмінець USS Mahan.

      Що відомо про розвідувальний корабель РФ поблизу узбережжя США

      "Віктор Леонов" регулярно патрулює в міжнародних водах уздовж східного узбережжя США, роблячи це щороку з 2015 року.

      Російське судно також регулярно працює в Карибському басейні, включаючи Кубу, Тринідад і Тобаго.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини США Водний транспорт Пентагон
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