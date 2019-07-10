Військовий корабель Росії відзначився нахабною витівкою під час навчань Sea Breez 2019

Корабель Чорноморського флоту Росії "Сметливый" зайшов у закритий район. Там проводились стрільби корабельної артилерії у межах навчань Sea Breeze 2019.

Російський корабель проігнорував попередження щодо закриття району Чорного моря для проведення навчань, інформує прес-центр командування Військово-морських сил ЗСУ.

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Відповідно до міжнародного протоколу, фрегат "Гетьман Сагайдачний" опитав човен російського флоту, проте у відповідь отримав повідомлення про "проблеми зі зв’язком".

Російська Федерація вкотре показала своє справжнє обличчя та, нехтуючи нормами міжнародного морського права, провокувала надзвичайну ситуацію в акваторії Чорного моря,

– повідомляють у ВМС.



Карта ВМС ЗС України

У закритому районі російський корабель з’явився 10 липня близько 8 години ранку.

Що таке Sea Breeze?Це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових взаємин" між Міноборони США та Міноборони України від 1993 року. Організаторами навчань є Україна і США. Цьогоріч навчання почалися 1 липня.

Хто бере участь у навчаннях?

Від ВМС ЗС України у навчаннях беруть участь фрегат "Гетьман Сагайдачний", середній десантний корабель "Юрій Олефіренко", морський транспорт "Горлівка", судно розмагнічування "Балта", морське водолазне судно "Нетішин", артилерійський катер "Скадовськ", малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" і "Ужгород", санітарний катер "Сокаль".Окрім того, задіяні дев’ять кораблів та катерів морської охорони Державної прикордонної служби України.

Країни-партнери в морському компоненті навчань представлені есмінцем "Карні" від ВМС США, есмінцем "Дункан" від Великої Британії, патрульним катером "Очамчире" від Грузії, фрегатом "Торонто" від Канади, фрегатом "Р. Фердінанд", а також корветами "Себастьян" і "Ластунул" від Румунії, фрегатом "Тургутрейс" від Туреччини та корветом "Бодри" від Болгарії.