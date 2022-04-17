14 апреля власти Болгарии запретили вход в свои морские и речные порты для всех судов, зарегистрированных под российским флагом. А также для всех судов, которые сменили российский флаг или регистрацию на флаг или регистрацию других стран после 24 февраля 2022 года. Решение начало действовать с 16 апреля.

Стоит внимания Пробки в 80 километров: грузовики из России не успевают выехать из ЕС до начала действия санкций

К такому шагу власти Болгарии прибегли на основании санкций, которые наложили в ЕС на Россию из-за войны против Украины. Речь идет о пятом пакете санкций, который и предполагал закрытие портов стран ЕС для российских кораблей.

Однако некоторые исключения для российских кораблей все же сделали. Речь идет о тех судах, которые будут подавать сигнал крушения или нуждаться в гуманитарной помощи. А также суда, которые будут перевозить энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.

Болгария не первая страна, которая прибегла к запрету для российских кораблей заходить в ее порты. С 17 апреля такой же запрет начал действовать и в Италии.