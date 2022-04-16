В частности, пятый пакет санкций предусматривает, что грузовикам России запрещено находиться на территории блока с 16 апреля. Грузовики стояли в длинных пробках по состоянию на 15 апреля.

Заметьте Из-за новых санкций ЕС на границе в Беларуси образовалась очередь из сотен фур

Российские грузовики в 80-километровых очередях из-за санкций

Российские грузовики застряли в длинных очередях, чтобы выехать из Польши, поскольку в полночь 16 апреля вступает в силу запрет на их пребывание на территории блока в пределах пятого санкционного пакета против России,

– говорится в сообщении.

Руководитель польского торгового органа для польских транспортных групп Ян Бучек рассказал, что очередь на пограничном переходе Корощин с Беларусью достигла 80 километров.

В среднем же авто стояли в пробке более 40 километров и ждали 3 – 10 дней.

Автомобили не успевают покинуть зону ЕС до начала действия санкций

Невозможно сделать так, чтобы белорусские и российские грузовики покинули территорию Польши до завтра (говорится о 16 апреля – 24 канал),

– заявил Ян Бучек.

Он добавил, что Европа "должна искать безопасное решение, ведь любой агрессивный шаг Европы против российских и белорусских грузовиков на границе мгновенно вызовет возмездие нашим грузовикам, которые находятся в пути или возвращаются с таких рынков как Монголия, Казахстан и Узбекистан".

По данным Бучека, ориентировочно 3 тысячи польских грузовиков в Беларуси и России рискуют попасть под реакцию ожидающих на границе российских и белорусских грузовиков.

В Управлении национальных доходов Польши заявили, что в пятницу утром 15 апреля:

на переходе "Корощин" грузовики ожидали 33 часа;

на более северном пункте пропуска "Бобровники" – 56 часов;

также очереди на пунктах пересечения границы в Литве и Латвии.

Речь идет о том, что таможенники тщательно проверяют российский транспорт. Именно поэтому эти машины могут не успеть покинуть территорию ЕС, и тогда их арестуют.

Руководитель компании Gurtam Александр Куушинов, предоставляющий программное обеспечение для GPS-отслеживания автопарка, объяснил – ориентировочно 10 тысяч российских и белорусских транспортных средств до сих пор находятся в ЕС.

"Эти машины не вернутся в Россию в ближайшие дни", – заверил Куушинов.

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