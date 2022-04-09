Выезд ожидают более 2,4 тысячи фур. Об этом сообщает одно из провластных белорусских СМИ, ссылаясь на государственный пограничный комитет.
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На границе с Латвией:
- перед пунктом пропуска "Григоровщина" – более 410 грузовиков,
- перед пунктом пропуска – "Урбаны" – их более 200.
На границе с Литвой:
- перед пунктом пропуска "Видзы" – более 20 грузовиков;
- "Котловка" – 320 фур;
- "Каменный Лог" – более 340;
- "Бенякони" – более 450,
- "Привалка" – более 330 фур.
На границе с Польшей:
- перед "Берестовицей" – более 290 фур;
- "Козловичи" – более 100 грузовиков.
Что этому предшествовало
Накануне Евросоюз ввел новые ограничения для транспортных компаний из России и Беларуси. Это значит, что им теперь не разрешено перевозить грузы автомобильным транспортом в пределах ЕС. Под запрет попали даже транзитные перевозки. Однако есть некоторые исключения для ряда продуктов.
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