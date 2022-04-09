На виїзд очікують понад 2,4 тисячі фур. Про це повідомляє одне з провладних білоруських ЗМІ, посилаючись на державний прикордонний комітет.

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На кордоні з Латвією:

  • перед пунктом пропуску "Григорівщина" – понад 410 вантажівок,
  • перед пунктом пропуску – "Урбани" – їх понад 200.

На кордоні з Литвою:

  • перед пунктом пропуску "Відзи" – понад 20 вантажівок;
  • "Котлівка" – 320 фур;
  • "Кам'яний Лог" – понад 340;
  • "Беняконі" – понад 450,
  • "Привалка" – понад 330 фур.

На кордоні з Польщею:

  • перед "Берестовицею" – п онад 290 фур;
  • "Козловичі" – понад 100 вантажівок.

Що цьому передувало

Напередодні Євросоюз ввів нові обмеження для транспортних компаній з Росії та Білорусі. Це означає, що їм тепер не дозволено перевозити вантажі автомобільним транспортом в межах ЄС. Під заборону потрапили навіть транзитні перевезення. Проте є певні винятки для низки продуктів.

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