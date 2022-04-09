На виїзд очікують понад 2,4 тисячі фур. Про це повідомляє одне з провладних білоруських ЗМІ, посилаючись на державний прикордонний комітет.
Читайте також Фактично здав Білорусь в оренду Росії, – ЦПД про останні заяви Лукашенка
На кордоні з Латвією:
- перед пунктом пропуску "Григорівщина" – понад 410 вантажівок,
- перед пунктом пропуску – "Урбани" – їх понад 200.
На кордоні з Литвою:
- перед пунктом пропуску "Відзи" – понад 20 вантажівок;
- "Котлівка" – 320 фур;
- "Кам'яний Лог" – понад 340;
- "Беняконі" – понад 450,
- "Привалка" – понад 330 фур.
На кордоні з Польщею:
- перед "Берестовицею" – п онад 290 фур;
- "Козловичі" – понад 100 вантажівок.
Що цьому передувало
Напередодні Євросоюз ввів нові обмеження для транспортних компаній з Росії та Білорусі. Це означає, що їм тепер не дозволено перевозити вантажі автомобільним транспортом в межах ЄС. Під заборону потрапили навіть транзитні перевезення. Проте є певні винятки для низки продуктів.
ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій через війну проти України: дивіться відео