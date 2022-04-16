Зокрема п'ятий пакет санкцій передбачає, що вантажівкам Росії заборонено перебувати на території блоку з 16 квітня. Вантажівки стояли в довгих заторах станом на 15 квітня.

Зауважте Через нові санкції ЄС на кордоні у Білорусі утворилась черга зі сотень фур

Російські вантажівки у 80-кілометрових чергах через санкції

Російські вантажівки застрягли в довгих чергах, щоб виїхати з Польщі, оскільки опівночі 16 квітня вступає в силу заборона на їхнє перебування на території блоку в межах п'ятого санкційного пакету проти Росії,

– мовиться у повідомленні.

Керівник польського торгового органу для польських транспортних груп Ян Бучек розповів, що черга на прикордонному переході Корощин з Білоруссю досягла 80 кілометрів.

У середньому ж авто стояли у заторів в понад 40 кілометрів і чекали 3 – 10 днів.

Автомобілі не встигають покинути зону ЄС до початку дії санкцій

Неможливо зробити так, аби білоруські та російські вантажівки залишили територію Польщі до завтра (мовиться про 16 квітня – 24 канал),

– заявив Ян Бучек.

Він додав, що Європа "повинна шукати безпечне рішення, адже будь-який агресивний крок Європи проти російських та білоруських вантажівок на кордоні миттєво викличе відплату нашим вантажівкам, які знаходяться в дорозі або повертаються з таких ринків, як Монголія, Казахстан та Узбекистан".

За даними Бучека, орієнтовно 3 тисячі польських вантажівок у Білорусі та Росії ризикують потрапити під реакцію російських та білоруських вантажівок, які чекають на кордоні.

В Управлінні національних доходів Польщі заявили, що у п'ятницю вранці 15 квітня:

на переході "Корощин" вантажівки очікували 33 години;

на більш північному пункті пропуску "Бобровники" – 56 годин;

також черги на пунктах перетину кордону в Литві та Латвії.

Мовиться, що митники ретельно перевіряють російський транспорт. Саме тому ці автівки можуть не встигнути покинути територію ЄС і тоді їх арештують.

Керівник компанії Gurtam Олександр Куушинов, який надає програмне забезпечення для GPS-відстеження автопарку, пояснив – орієнтовно 10 тисяч російських та білоруських транспортних засобів досі перебувають в ЄС.

"Ці машини не повернуться в Росію найближчими днями", – запевнив Куушинов.

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