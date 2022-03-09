Разведка изучает обломки сбитых российских самолетов

Украинская армия сбивает самолеты орды. Хотя пилотам удается катапультироваться, они все равно не выживают.

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Причина в том, что их парашюты не раскрываются. Один из таких случаев был зафиксирован в Херсонской области.

В украинской разведке рассказали, что на днях системой ПВО был сбит российский самолет Су-27. Там подтвердили, что вражеский летчик катапультировался, но погиб. Его парашют не раскрылся.

Разведка заявляет, что осуществляет изучение обломков сбитых российских самолетов. По предварительным данным, одной из причин несрабатывания парашюта может быть его умышленная неправильная укладка перед вылетом.

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