Об этом 24 Каналу сказал эксперт сектора обороны и безопасности Олег Стариков, отметив, что нынешняя война не похожа на все те, что были раньше.

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Изменения фундаментальные

По мнению эксперта сектора обороны и безопасности, сейчас в Украине происходит война 5 – 6 поколения, которая направлена на уничтожение экономического потенциала страны-противника и изменение ее политического устройства.

Война с большого воздуха, когда используют самолеты, перешла на использование БПЛА. Беспилотные летательные аппараты совершили настоящую революцию. Как к примеру, в свое время порох, когда переходили с холодного оружия на огнестрельное.

Впрочем, сейчас война в Украине зашла в позиционный тупик – фронт стоит и происходят лишь маленькие движения, которые связаны с разведкой боем и артиллерией. Как действовать в таких случаях не знают даже лучшие армии мира.

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины сильнее даже американских. Несмотря на то, что США имеют большой ресурс, но у них нет опыта ведения боевых действий. К тому же вряд ли морская пехота США готова вести боевые действия, связанные с позиционным тупиком. У них этого даже нет в боевых уставах,

– сказал Стариков.

Сейчас само по себе наступление подразделениями, ротами, батальонами и нанесение ими ударов просто невозможно. Ведь нет понятия "развеялся туман войны". Теперь как только собирается группа более 10 человек, разведывательный дрон видит и туда прилетает или оперативно тактическая ракета, или баллистическая, или РСЗО.