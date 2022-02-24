"Россия подло самоубийственно напала рано утром на наше государство. Там же, как это сделала фашистская Германия в годы Второй мировой войны", – заявил Зеленский во время выступления.

Стоящее Украина полностью разорвала дипломатические отношения с Россией

Он также добавил, что наши страны теперь находятся по разные стороны мировой истории.

"С сегодняшнего дня наши государства по разные стороны мировой истории. Российское государство стоит на пути зла. Но многое зависит от русского народа. Граждане России сегодня сами будут выбирать на каком пути каждый из них лично. Пора выйти и заявить протесты против этой войны – войны с Украиной", – заявил Зеленский.