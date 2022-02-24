"Росія підло самовбивчо напала рано-вранці на нашу державу. Там само, як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни", – заявив Зеленський під час виступу.

Варте уваги Україна повністю розірвала дипломатичні відносини з Росією

Він також додав, що наші країни тепер перебувають по різні боки світової історії.

"Від сьогодні наші держави по різні боки світової історії. Російська держава стоїть на шляху зла. Але багато що залежить від російського народу. Громадяни Росії сьогодні самі будуть обирати на якому шляху кожен з низ особисто. Час вийти та заявити протести проти цієї війни – війни з Україною", – заявив Зеленський.