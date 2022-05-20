Сначала Россия решила совершить полномасштабное вторжение в Украину, чем сама себя загнала в ловушку. Ведь ее армия оказалась не готова к такому широкому фронту для наступления, поэтому понесла немалое количество потерь. Поэтому оккупантам пришлось отступить из Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумских областей. И сосредоточить свое внимание на Донбассе.

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Но за три месяца войны российские войска понесли немалые потери. По состоянию на 20 мая – более 28,7 тысяч уничтоженных. И неизвестно количество раненых, которые тоже не могут принять участие в боях.

Полноценного резерва у россиян, которые могут компенсировать эти потери – нет. В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжают испытывать нехватку живой силы в резерве. Конкретно это принуждает русское военное командование консолидировать истощенные батальонные тактические группы (БТГр).

При этом в Пентагоне указывают на тот факт, что у российских сил все еще есть 106 БТГр, которые действуют в Украине, но им пришлось расформировать и объединить некоторые, чтобы компенсировать потери.

Почему в России нет резерва

Численность русской армии составляет около 900 тысяч человек. Еще около 2 миллионов – это так называемый запас или резерв.

Для военного вторжения в Украину Россия собрала около 200 тысяч военных.

Чтобы иметь возможность быстро восстанавливать потери, Россия должна объявить мобилизацию. Но в Кремле боятся это делать. Ведь россияне, хотя и поддерживают войну против Украины и свой кровавый режим, сами воевать не слишком хотят. Поэтому российские власти боятся бунтов и протестов. Потому и проводит скрытую мобилизацию. Однако она не дает результатов, на которые надеялись.

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Российские военные на оккупированных территориях жалуются, что их не отправляют на ротацию. Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры кафиров с родными.

Зато оккупантов с одних участков фронтов опрокидывают на другие. Сейчас украинские военные увольняют поселки в Харьковской области. Отступивших оттуда российских военных сразу перебрасывают в Донецкую область на линию фронта.