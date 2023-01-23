Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. По его словам, россияне очень надеются на годовщину полномасштабного вторжения и имеют планы по наступлению.

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Что задумала Россия

Виктор Ягун рассказал, что на ситуацию на фронте повлияли погодные условия. Поскольку зима достаточно теплая, почва не смогла замерзнуть до необходимого состояния, а ВСУ не могли применить имеющуюся тяжелую технику.

По мнению генерал-майора, россияне будут пытаться протиснуть украинскую оборону в нескольких направлениях, чтобы высчитать самое слабое место. В такое место они попытаются сосредоточить свое наступление с помощью накапливаемых ресурсов.

Это около 200 тысяч человек, они собираются подготовить для того, чтобы можно было скорректировать свое наступление. Но наступление может быть только в том случае, когда пойдет тяжелая техника,

– сказал Ягун.

Генерал-майор СБУ не знает, чье наступление будет первым – украинское или российское, но, по его мнению, лучше было бы отразить сначала масштабное российское наступление, а потом уже наступать самим.

Виктор Ягун рассказал о целях России в новом наступлении: смотрите видео

"Пойдем ли мы перед ними, или мы будем держать удар и после этого контратаковать. Я думаю, что все-таки нам нужно удержать удар и дождаться той техники, которую нам анонсировали, подготовить тех бойцов, которые сейчас готовятся воевать на этой технике. Возможно, даже сформировать отдельные подразделения, которые будут полностью вооружены западной техникой и выдержав предварительный удар врага, перейти в решительное контрнаступление", – сказал Ягун.

По его словам, россияне постараются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также будут пытаться захватить Запорожье, потому что так записали в своей конституции и захотят отрезать Харьков от Украины. Отдельным остается вопрос наступления из Беларуси.

Однако какое именно из этих направлений будет главным – пока неизвестно.

Что известно о новом масштабном наступлении России