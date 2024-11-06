Это становится известно из данных Росстата, на что обращает внимание научный сотрудник Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса Павла Лузина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские оппозиционные медиа.

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Почему Россия не смогла нарастить производство

В сентябре Путин заявлял о "кратном росте" выпуска оружия, техники и боеприпасов. Об этом он повторял и в мае.

Одним из показателей отсутствия "кратного роста" являются данные о производстве полупроводниковых устройств и их компонентов. В 2024 году в России было произведено 37,2 миллиона таких устройств, тогда как за период с января по сентябрь 2023 года – 35,4 миллиона.

Также показатели в сфере производства химических материалов, необходимых для изготовления взрывчатки и пороха, противоречат заявлениям об увеличении объемов. В течение девяти месяцев 2024 года было произведено 6,35 миллиона тонн целлюлозы, что практически не отличается от показателей 2023 года (6,36 миллиона тонн).

Кроме этого, данные о перевозке сырья и товаров "РЖД", в частности контейнеров с промышленными грузами, свидетельствуют об отсутствии масштабного роста в промышленном секторе, подчеркивает эксперт.

По мнению Лузина, эти показатели демонстрируют, что Россия сталкивается с трудностями в наращивании производства оружия, что, в частности, является следствием западных санкций.