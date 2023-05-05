Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, у турбинного цеха очень много уровней, где проложены даже железнодорожные пути.
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Российское оружие в отделении энергоблока
Жданов подчеркнул, что энергоблок – это монолитно-бетонное здание капсульного типа. Там находится только реактор и центр управления. Туда можно заходить только в средствах защиты. Рядом с реактором расположен турбинный цех.
Он имеет несколько уровней. Там очень много места. Внутри отделения даже проложены железнодорожные пути. Там есть кран балка, что тоже может перемещать грузы внутри цеха. В этом отделении россияне прячут технику,
– объяснил он.
Военный эксперт призвал не паниковать. Конечно, размещение оружия в турбинном отделении энергоблока – это небезопасно. Однако о минировании реактора не говорится.
Жданов о российском оружии в энергоблоке ЗАЭС: смотрите видео
Российское оружие у реактора ЗАЭС: что известно
- На совещании между кризисным центром МАГАТЭ и Госинспекцией по ядерному регулированию о деятельности миссии на площадке Запорожской АЭС наблюдатели рассказали, что оккупанты разместили в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ЗАЭС военную технику и взрывчатку.
- Также в Госатомрегулирование по неофициальным каналам поступает информация о хранении техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях ЗАЭС, в том числе в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.
- Специалисты отмечают, что в случае возникновения аварийной ситуации на ЗАЭС с потенциально возможным выходом радиоактивных веществ в окружающую среду, последствия ощутит не только Украина – они будут носить трансграничный характер.