Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, турбінний цех має дуже багато рівнів, де прокладені навіть залізничні шляхи.
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Російська зброя у відділенні енергоблока
Жданов підкреслив, що енергоблок – це монолітно-бетонна будівля капсульного типу. Там перебуває лише реактор та центр управління. Туди можна заходити лише у засобах захисту. Поруч з реактором розміщений турбінний цех.
Він має кілька рівнів. Там дуже багато місця. Всередині відділення навіть прокладені залізничні шляхи. Там є кран балка, що теж може переміщувати вантажі всередині цеху. У цьому відділенні росіяни ховають техніку,
– пояснив він.
Військовий експерт закликав не панікувати. Звичайно, розміщення зброї у турбінному відділенні енергоблока – це небезпечно. Проте про мінування реактора не мовиться.
Жданов про російську зброю в енергоблоці ЗАЕС: дивіться відео
Російська зброя біля реактора ЗАЕС: що відомо
- На нараді між кризовим центром МАГАТЕ та Держінспекцією з ядерного регулювання про діяльність місії на майданчику Запорізької АЕС спостерігачі розповіли, що окупанти розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблока №4 ЗАЕС військову техніку та вибухівку.
- Також до Держатомрегулювання неофіційними каналами надходить інформація стосовно зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях ЗАЕС, в тому числі у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.
- Фахівці наголошують, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС із потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, наслідки відчує не лише Україна – вони матимуть транскордонний характер.