Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, турбінний цех має дуже багато рівнів, де прокладені навіть залізничні шляхи.

До теми Верх цинізму: окупанти розмістили зброю та вибухівку біля реактора ЗАЕС

Російська зброя у відділенні енергоблока

Жданов підкреслив, що енергоблок – це монолітно-бетонна будівля капсульного типу. Там перебуває лише реактор та центр управління. Туди можна заходити лише у засобах захисту. Поруч з реактором розміщений турбінний цех.

Він має кілька рівнів. Там дуже багато місця. Всередині відділення навіть прокладені залізничні шляхи. Там є кран балка, що теж може переміщувати вантажі всередині цеху. У цьому відділенні росіяни ховають техніку,

– пояснив він.

Військовий експерт закликав не панікувати. Звичайно, розміщення зброї у турбінному відділенні енергоблока – це небезпечно. Проте про мінування реактора не мовиться.

Жданов про російську зброю в енергоблоці ЗАЕС: дивіться відео

Російська зброя біля реактора ЗАЕС: що відомо