Теперь, после того, как "блицкриг" провалился, и оккупировать Украину не получается, СССР-2 летит в небытие, и "одна из лучших", армия РФ, не может на равных соперничать с армией Украины, бесчеловечный режим Кремля перешел к прямой мести всем украинцам.

Читайте 89% украинцев ждут от Запада закрытия неба над Украиной – это приоритет номер один

Россия мстит всей Украине

Без разбора места жительства, возраста, пола, происхождения... Преступление с уничтожением больницы и роддома в Мариуполе – яркий пример подобной войны на тотальное истребление, которую в современном мире называют однозначно – геноцид.

Каждый день, час, минута этого геноцида – это жизни украинцев. Поэтому украинцы имеют право требовать защиты от уничтожения. "Закрытием неба", самолетами, средствами ПВО, всем, чем можно помочь. И не "когда-то", а здесь и сейчас.

Ну нельзя вечно бояться опасных психов.

Путин устроил геноцид в Украине / Фото Getty Images

Важно Блицкриг закончен

Почему вы думаете, что он не станет мстить вам?

Путем терактов? Вы ведь тоже "виновны", что СССР-2 провалился. Почему бы не начать убивать вас? Если вы проглатываете геноцид в центре Европы перед вашими глазами?

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Может быть интересно – Огрызко заявил, что не советует Зеленскому встречаться с Путиным: смотрите видео