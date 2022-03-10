Россия выброшена из мирового цивилизационного процесса лет на пять – шесть, уж сколько проживет ботексное чудовище, а при нынешней скорости развития технологий и науки, шесть лет на морозе – это навсегда.

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Путин лишил Россию будущего

Таким образом, Путин за 14 дней уничтожил экономику своей страны, лишил Россию будущего. Страна – пария, народ – пария. Речь не о нерукопожатости. Нерукопожатость – это мелочи. Речь о презрении, о ненависти.

За две недели Россия перестала быть политическим игроком, утратила авторитет, перестала влиять на мировые процессы и практически утратила возможность интегрироваться в мировую экономику. Хоть тушкой, хоть консервой – не возьмут.

Валюта подешевела вдвое и продолжает дешеветь. Китай, нежно улыбаясь, готовится доить российскую сырьевую корову. В общем, вторжение принесло головокружительный эффект.

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Америка выиграла

Ровно на столько, насколько Россия проиграла, выиграла Америка: упрочив свой авторитет, найдя рынок сбыта для своего газа и угля, объединив всех в борьбе против невменяемого диктатора и превратила своего противника в говно без единого выстрела.

Мы оказались троянским конем. Отравленной приманкой для русского тупого мишки, которому уже не вывернуться из ловушки. Миф о непобедимой русской армии кончился. Несите следующий. Миф о братстве закончимся! Что там у нас еще в запасе?

Горят танковые колонны, падают с небес истребители и вертушки. Тысячи россиян остаются гнить в Украинской земле.

Блицкриг закончен. Всем спасибо. Большая шахматная доска. Одной фигурой меньше.

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